О том, какой будет погода в Приморье в предстоящие выходные, рассказали специалисты Примгидромета, сообщает DEITA.RU.

По данным синоптиков, 23 февраля обещает быть солнечным и тёплым. Максимальная температура воздуха составит 0…+7 °C, на севере края могут отмечаться слабо отрицательные температуры.

В воскресенье, 24 февраля, Приморье окажется в тёплом секторе циклона, который будет смещаться с Амурской области на Хабаровский край. На большей части Приморья солнечная погода сохранится, лишь на севере возможны несущественные осадки. Минимальная температура повысится, максимальная станет высокой, +1…+10 °C.

Во Владивостоке в ночь на субботу температура воздуха составит −2…−5 °C, днём +1…+4 °C. В воскресенье температурный фон как в ночное, так и в дневное время повысится на 2–4 градуса.

Ирина Петрова