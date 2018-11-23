В Магадане завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя при падении лифта, сообщили DEITA.RU в СУ СК региона.

По версии следствия, в январе 2018 года мужчина, являясь директором коммерческого строительного предприятия, взял на себя обязательства выполнить работы по демонтажу старого лифтового оборудования в здании, расположенном по адресу: город Магадан, ул. Пролетарская, 19. При этом обвиняемый не имел должной квалификации, навыков и опыта работы с лифтовым оборудованием, в том числе по его демонтажу, не был осведомлен о технологии проведения данных работ и правилах безопасности.

Для выполнения работ обвиняемый за денежное вознаграждение привлек четырех мужчин, которые также не имели опыта безопасной разборки лифтового оборудования.

В ходе разбора нанятыми мужчинами под руководством директора предприятия противовеса лифтовой кабины, произошло ее обрушение в подвал шахты и падение блоков противовеса на 38-летнего магаданца.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Михаил Грач