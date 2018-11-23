В двух городах Кузбасса - Прокопьевске и Киселевске - выпал черный снег, сообщает DEITA.RU.

Власти региона признали проблему и отметили, что почернение снега может быть связано с выбросами угольной пыли обогатительной фабрики, а также угольных котельных, автомобильного транспорта и промышленных предприятий, пишет РГ.

На данный момент в ситуации разбирается Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура.

Тем временем, в Приморском крае, несмотря на то, что снег выпал белый, проблем он создал немало. В очередной раз долгожданные осадки стали причиной множества аварий - автомобили оказываются в кювете один за другим.

Таисия Масина



