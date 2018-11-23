По мнению киевских политологов, кампанию по выборам президента Украины можно назвать беспрецедентной по количеству нарушений, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, по словам украинских аналитиков, для того чтобы в принципе сохранить институт выборов, оппозиционные кандидаты должны объединиться против «беспредела власти».

«Мы люди уже далеко не юные, работаем с выборными кампаниями с 1990-х, но такой изуродованной кампании на Украине не видели, наверное, никогда», — сообщил политолог и социолог Виктор Небоженко.

«Данные реестра избирателей ЦВК хранит «под замком», прикрываясь тем, что «в стране идет война». При этом созданы максимальные затруднения при голосовании как для «заробитчан», работающих в других странах, так и для переселенцев из Донбасса. Есть твердое ощущение, что власть совершенно бессовестно готовит массовые фальсификации и вбросы бюллетеней на участках», - удивляется эксперт Вадим Карасев.

Дмитрий Санников