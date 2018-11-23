В торговом центре "Шилка" во Владивостоке произошло ЧП, сообщает DEITA.RU.





Подробностями поделилась мама девочки, которая пострадала в данном инциденте: "Сегодня 18 февраля, в районе 7 вечера пошли с ребенком в ТЦ «Шилка»( Шилкинская 42). Поднимаясь по эскалатору на 2 этаж с ребёнком 6 лет где-то на середине отрывается железная панель сбоку у эскалатора. Цепляется за ногу ребенка и начинает тянуть вниз. Хватаю дочь, пытаюсь вытащить, в этот момент железяка поднимается, разламывается и падает рядом. Хорошо, я успела схватить дочь и вытянуть снизу. Халатность? ДА! ДИЧАЙШАЯ ХАЛАТНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА".





Известно, что маме девочки, как пишет dps_controlnews, рекомендовано незамедлительно обратиться в прокуратуру для привлечения к ответственности администрации ТЦ за неисправное состояние эскалатора.



Таисия Масина