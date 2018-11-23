Корреспонденты DEITA.RU очень любят путешествовать. Пока один покоряет Вьетнам, другой знакомится с китайским островом Хайнань.

На острове Хайнань много прогулочных парков. Среди них есть платные (от 600 рублей за вход), в которых всегда толпы людей и очередь на покупку входных билетов, и бесплатные, но не менее интересные и красивые. К платным паркам относится центральный «Олень повернул голову», Культурный парк буддизма «Наньшань» с огромной статуей богини Гуаньинь, «Край Света» и другие. Если вы любите смотровые площадки с видом на весь город и не хотите тратить кучу денег, то вам надо ехать в бесплатный парк Линчунлинь с четырёхэтажной обзорной башней.





Прогулочный парк Линчунлинь находится недалеко от прекрасных домов-деревьев. Рационально будет совместить поход в парк и прогулку в Beauty Crown Hotel. Для этого вам лучше выделить целый день.

Про них можно прочитать в предыдущем материале "Куда не стоит идти в Санье, и где надо побывать каждому".

üДобраться до парка можно из бухты Санья Бэй на автобусе № 24, из бухты Дадунхай на 10 и 36 автобусах.

üНе перепутайте Линчунлинь с Парком Белой Цапли!

üВозьмите с собой воду, зонтик от солнца или головной убор, что-нибудь перекусить.





Подробнее по второму пункту – Парк Белой Цапли находится напротив домов-деревьев (внизу) рядом с Библиотекой (это здание сложно с чем-то перепутать, да и других там нет). Это простой городской прогулочный парк без достопримечательностей. Вы можете перепутать его на карте с Парком Весны Линчунлинь и потратить в нём много времени и сил, которые вам ещё пригодятся. Вот мы перепутали и намотали пару-тройку лишних километров. Но и там мы нашли кое-что интересное – новые виды пальм! Это были маленькие кустообразные пальмочки, в листьях которых получаются хорошие фотографии. Другие пальмы были слишком большие и необъятные. За их листьями можно легко спрятаться от прохожих, но с трудом от тропических мошек и комаров.

üОбязательно возьмите с собой таблетки от аллергии! Средство от комаров тоже пригодится.





Если вы вышли ниже домов-деревьев и рядом с Парком Белой Цапли, то идите обратно к чудо-домам, переходите на правую сторону и идите вверх мимо заправки к центральному входу в парк. Вам повезло больше, если вы выбрали остановку прямо рядом с центральным входом.

Вся зелёная зона справа от указателя – это территория парка. На карте обозначены две обзорные площадки. Не останавливайтесь на первой, идите до самого конца. Когда вам будет казаться, что сил уже нет, лучше собраться с силами и дойти до поставленной цели, а то пропустите самое интересное – смотровую башню, с которой открывается вид на весь город, пригородные поля, песчаные бухты на побережье и острова, окружённые бирюзовой морской гладью.





Перед подъёмом вы увидите указатели движения и информационный стенд о правилах поведения с обезьянами. Обезьян в парке нет, но другие обитатели Линчунлиня должны вам понравиться. Подъём до смотровой башни составляет 1100 метров. Если перевести эту высоту на приморские вершины, то можно сравнить смотровую площадку Линчунлиня с горой Лысый Дед (1120 м), чуть выше идут Большой Воробей (1230м) и Читинза (1239м).

üСмотрите под ноги - на ступеньки выползают погреться ящерки и змейки. Если первые совсем безобидные, и будут от вас убегать, то вторые могут оказаться ядовитыми и очень опасными.

Самый необычный обитатель парка, которого мы встретили благодаря счастливому случаю или простому везению – это черепаха! Мы увидели её на высоте 700 метров. На её панцире нарисован красный иероглиф, обозначающий принадлежность к Линчунлиню. Это значит, что черепаху лучше не трогать и не пытаться забрать её с собой.

Когда вы подниметесь на самый верх, перед вами будет четырёхэтажная смотровая башня традиционного китайского стиля. Смело забирайтесь по винтовой лестнице на последний этаж и наслаждайтесь прекрасными видами Саньи и её окрестностей. Дома-деревья уже не кажутся такими гигантами, как внизу. Видно остров Феникса, все голубые бухты Санья и белые песочные пляжи. Речки-завитушки огибают городские джунгли с небоскрёбами и утекают вдаль.





Обратно можно спуститься тем же маршрутом или пойти по более длинному пути (спуск направо). Там не будет шикарных видов на город, зато вдоль тропинки цветут красивые кустарники, переливающиеся жёлтыми, фиолетовыми и красными оттенками.





По пути к остановке вам могут предложить прокатиться на мотоцикле, конечно, не бесплатно. На мотоциклах передвигаются люди с низким и средним достатком, так как автомобиль для них (даже китайский) это очень дорогое удовольствие. Мы очень устали, но не согласились на провокации китайских мотоциклистов и буквально доползли до автобусной остановки. После такой прогулки хочется хорошенько подкрепиться. Поэтому решили поехать в центр, где на каждом углу находится по несколько китайских кафешек. Подробнее про то, где можно вкусно и недорого поесть на острове Хайнань – читайте в следующем материале.

Юлия Моисеева