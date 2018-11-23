Кремль решил направить наблюдателей на выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта, вопреки запрету, принятому Верховной радой, сообщает DEITA.RU. Данное решение прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, дискриминационные меры в отношении наблюдателей одной из стран или группы стран приводят к понижению уровня легитимности выборов.

Также он отметил, что в случае, если наблюдателей из России не пустят на территорию Украины в канун выборов, то Москва не признает результаты выборов.

Несмотря на то, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала выдуманный Украиной запрет «недопустимым, президент Петр Порошенко все же подписал соответствующий документ.

Екатерина Брязгунова