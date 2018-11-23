Автолюбители Владивостока жалуются на отсутствие освещения по дороге с Де-Фриза в сторону города, сообщает DEITA.RU.

По их словам освещения на этом участке дороги отсутствует уже длительное время. Один из водителей отметил, что на скоростной трассе приходится передвигаться практически в темноте.

Городские службы заверили, что данной проблемой уже занимаются.

Интернет-пользователи негодуют на несообразительность автомобилистов: "Ну и что? Или проблема ехать с фарами? Весь край по трассе в темноте!" ,"Лет 20 назад ездили по трассе и освещения не было вообще и не плакали. Что за народ пошел!" ,"На дорогу смотрите лучше, а не в телефон", "Все дороги страны без света, и ничего, живём же как-то".

Таисия Масина



