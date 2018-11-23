Порядок доплат к пенсиям в регионах изменится по поручению Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.

Минтруд предлагает установить доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем проиндексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты, пишут Известия.

В этом случае, утверждают представители ведомства, доход неработающего пенсионера каждый год будет превышать прожиточный минимум на сумму индексации ежемесячных денежных выплат в текущем году.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд собирается сменить статус к 1 апреля 2019 года.

Таисия Масина



