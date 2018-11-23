В России хотят убрать алкоголь с витрин магазинов по аналогии с табачными изделиями, сообщает DEITA.RU. С таким предложением выступил зампред комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Леонид Огуль, депутат от «Единой России».

С такой инициативой депутат выступил в пятницу, 8 февраля, сразу после того, как министр здравоохранения высказалась о том, что около 70 процентов смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с алкоголем.

На данный момент Леонид Огуль подготовил запрос в Министро промышленности и торговли, а также в Министерство здравоохранения по вопросу «переноса продажи алкогольной продукции в отдельные изолированные помещения или специальные алкомаркеты»

Инициатива не встретила одобрения среди граждан. «Да вы уже все запретите: купить, пить сексом заниматься», «Основной рацион своих избирателей Вова никогда не уберёт с полок магазинов», «Кому надо, тот найдет, закрывай - не закрывай. Лучше бы делом занялись», «Ну, убрали сигареты — курить меньше стали? Запретили продавать после 22.00 — бухать меньше стали?», «Надо вводить культуру питья или сухой закон, а спрятать, это не решишь проблему», «Лучше бы пальмовое масло запретили...», «Считаю необходимо скрыть депутатов от глаз избирателей», «Предлагаю проверять депутатом перед входом в думу проходить тест на наркотики и алкоголь», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова