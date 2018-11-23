Житель одного из сел в Шкотовском районе получил смертельную травму в результате несчастного случая на дачном участке. Мужчина занимался очисткой территории от кустарников и небольших высохших деревьев, сообщает DEITA.RU.

Несчастный случай произошел в дневное время, когда в результате несоблюдения техники безопасности на 32-летнего мужчину упало спиленное им же дерево. В результате происшествия пострадавший получил тяжелую травму головы и был доставлен врачами скорой в одну из больниц Артема, где позже скончался.

По факту гибели человека сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Основной версией случившегося является несчастный случай.

Михаил Грач