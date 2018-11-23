Двое сотрудников аэропорта Хбаровска а взятку в 20 тыс. рублей пропустили нелегальный товар, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Хабаровскую таможню.

Предпринимательница из Хабаровска договорилась с заместителем начальника отдела специальных таможенных процедур таможенного поста аэропорт Хабаровск о том, что он посодействует в беспрепятственном таможенном оформлении коммерческой партии товаров, ввозимых ею из Республики Корея. За услугу женщина пообещала таможеннику 10 тыс. рублей. Тот согласился и за часть обещанной суммы привлек к этому своего подчиненного.

Таможенники пропустили товар, а при передаче денег через посредника оба были задержаны. Отмечается, что взяточников уволили из таможенных органов. Они полностью признали свою вину. Женщине за дачу взятки Железнодорожный районный суд Хабаровска назначил наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей.

Михаил Грач