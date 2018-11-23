Камчатские аборигены пожаловались президенту России Владимиру Путину на то, что им запрещают ловить рыбу, сообщает DEITA.RU.

Члены стойбища Эрвэн, которое находится на берегу Охотского моря, в Усть-Большерецком районе Камчатского края, написали коллективное обращение в адрес президента России Владимира Путина. Почти два десятка жителей, относящихся к числу коренных малочисленных народам Камчатки получили отказы на вылов рыбы от Северо-восточного территориального управления Росрыболовства.

«Объемы, которые представителям коренных народов разрешают выловить в год, на самом деле небольшие. Это примерно 100 килограммов лосося, столько же корюшки, 200 килограммов наваги и камбалы, иногда выделяют около полутора десятков килограммов палтуса и мойвы. В августе члены стойбища направили в СВТУ заявки на 2019 год, но все получили отказы. Для всех они нашли надуманные бюрократические нюансы, чтобы запретить ловить рыбу», – рассказал ИА «Кам 24» старейшина объединения Константин Гордеев.

Камчатские аборигены и раньше судились с чиновниками и выигрывали иски. Недавно городской суд Петропавловска вновь принял решение в пользу члена стойбища, признав отказ СВТУ незаконным.

«Но почему всякий раз мы вынуждены обращаться в суд, а чиновники федерального ведомства не хотят исполнять российское законодательство, хотя это их прямая обязанность?», – недоумевает Константин Гордеев.

По данным Росстата за январь-ноябрь 2018 года с Дальнего Востока уехали больше 331 тысячи человек, а приехали 301,6 тысяча. Таким образом, миграционная убыль составила почти 30 тысяч человек.



Дмитрий Санников