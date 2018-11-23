Леди на элитном автомобиле разгромила автомойку, сообщает DEITA.RU.

Инцидент произошел в Хабаровске, когда после помывки машины, владелица решила сама уложить коврики в салон. Очевидно, что-то сразу же пошло не так.





















































































Один из ковриков, закрыв педаль газа, помешал женщине выехать из бокса. Заметив досадное недоразумение, владелица Лексуса открыла дверь и полезла под руль. Но тут машина с дикой скоростью полетела вперёд, снося все на своём пути.



В результате инцидента Лексус, стоимостью в два миллиона сломал ворота бокса и вырвал трубопровод. Таким образом, мойка выльется даме в серьезную сумму - ей придется восстанавливать не только дорогой автомобиль, но и возмещать ущерб автомойке.

Таисия Масина



