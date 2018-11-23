Шесть человек погибли и еще около 100 человек ранены в ночном клубе «Lanterna Azzurra Clubbing», расположенном в 50 километрах от итальянского города Анкона, сообщает DEITA.RU.

По информации BBC, десять человек из числа пострадавших получили серьезные ранения.

Отмечается, что давка в заведении началась в результате паники после распыления перцового баллончика. Неприятный инцидент случился в клубе во время рэп-концерта, на который пришли около тысячи человек.

Официальных сообщений о причинах случившегося пока не поступало.

Напомним, 17 человек задохнулись в ночном клубе Республики Венесуэлы при взрыве гранаты со слезоточивым газом в июне текущего года. Тогда в ночном заведении находились по меньшей мере 500 человек.

Екатерина Брязгунова