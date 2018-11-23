Изменить подходы к развитию территории в рамках развития экономики Приморского края предлагают представители Приморского регионального отделения «Деловой России», сообщает DEITA.RU.

В основе строительства новых объектов и различной инфраструктуры должны лежать не только экономическая целесообразность, но и адекватный учет интересов населения, а также понимание перспектив дальнейшего развития территории региона. Проблемы экономики, нацеленной на решение социальных задач, «делороссы» обсуждали в Москве 6 февраля на ежегодном Форуме «Деловой России». Теперь эксперты Приморского отделения ведущей организации национального бизнеса планируют сформировать ряд предложений для властей региона, которые будут направлены на решение наиболее актуальных проблем региона применительно к экономике и социальным вопросам.

«Участники Форума пришли к выводу, что успешным сейчас может стать только тот бизнес, который в своей работе ориентируется на улучшение качества жизни людей. Необходимо создавать среду не только благоприятную для инвестиций, ведения бизнеса, но и вызывающую доверие и симпатию простого человека. Чтобы эффективно работать в соответствующем регионе, заниматься благотворительностью и меценатством, открывать музеи и прочие культурные объекты, а не только развлекательные площадки, бизнесу должно быть удобно, надежно и безопасно. Предприниматель должен быть уверен, что устойчивость, комфортность, безопасность ведения бизнеса ему гарантированы» - отметил председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.

В Приморском региональном отделении «Деловой России» подчеркнули, что подход к развитию Приморского края и Владивостока как центра международного сотрудничества России в АТР и столицы Дальневосточного федерального округа должен учитывать несколько важных аспектов, без которых строительство новых объектов на территории края или перепрофилирование существующих предприятий будет иметь просто характер «точечной активности». «Делороссы» считают, что строительство должно осуществляться комплексно, с учетом задач развития региона. При этом больше внимания необходимо уделять социально-значимой инфраструктуре – дорогам, тротуарам, озеленению и благоустройству. Так, примером, о котором на Форуме говорили «делороссы», является Москва – там в последние годы в результате благоустройства улиц увеличилось количество предприятий в сфере услуг, что повлекло рост потока людей на этих улицах, в среднем, в два раза, потребительский спрос и, как следствие, рост выручки бизнеса на этих улицах возрос на 20-30%. Очевиден мультипликационный эффект от инвестиций в состояние городской среды.

«Если мы говорим о повышении качества жизни граждан, то властям нужно больше внимания уделять состоянию как минимум городской инфраструктуры – сегодня даже во Владивостоке, который все больше и больше заполняется иностранными и российскими туристами, далеко не везде мы видим чистоту, ровные улицы и тротуары, условия для нормальной парковки и хорошую работу общественного транспорта. Улучшение этих составляющих создаст условия для роста предпринимательской активности как минимум в сегменте торговли и обслуживания жителей и гостей региона, а это – новые кафе, спортивная инфраструктура и магазины, туристические и экскурсионные сервисы, рабочие места и налоговые отчисления, а значит, рост экономики» - подчеркнул лидер «делороссов» региона.

Примером того, как власть и бизнес активно взаимодействуют в вопросах развития территории региона, по мнению «делороссов», является недавняя встреча губернатора края с представителями предпринимательского сообщества региона. В ходе мероприятия был обсужден ряд важных проблем, имеющих системообразующий характер для экономики нашего региона. прежде всего это вопросы, касающиеся большинства предпринимателей – проблемы выделения земельных участков под хозяйственное освоение, развитие малого и среднего бизнеса, снижение административных барьеров. Одним из основных обсуждавшихся на встрече вопросов была проблема автопарковок в центре Владивостока – он обсуждается уже более 10 лет, но не решается, а сама проблема фактически только усугубляется. Из-за этого в центре столицы региона - стабильные заторы на дорогах, а на автоэвакуационные службы идут массовые жалобы населения – с одной стороны, водители нарушают ПДД и ставят машины под запрещающие знаки, а с другой – просто реально не имеют возможности законно запарковать машину. Эта проблема достаточно чувствительно бьет не только по индивидуальным автовладельцам, но и по бизнесу – ведь достаточно большой объем по снабжению, подвозу материалов, перевозке пассажиров выполняет коммерческий автотранспорт, прежде всего микрогрузовики и микроавтобусы, для которых проблема парковки становится еще более болезненной, поскольку задача не только в том, чтобы просто припарковаться, а чтобы поставить машину в определенной точке у определенного здания, куда нередко вообще проехать не получается из-за напаркованных машин.

«Сегодня, по данным аналитического агентства «Автостат», во Владивостоке зарегистрировано примерно 430 тысяч машин. Реальная автомобилизация — 300-350 машин на тысячу человек. «Центральная часть Владивостока от улицы Верхнепортовой до Покровского парка постоянно «задыхается» от нарушения правил парковки. Машины становятся в два-три ряда, нередко паркуются на тротуарах, мешают проезду оперативного и общественного транспорта, а парковок почти нет. Предлагаем создать единую современную парковочную инфраструктуру, возможно, под управлением администрации края, которая будет единственным оператором парковочного пространства. А в будущем – обязательно учитывать проблему парковок при застройке и реконструкции» - подчеркнул член совета регионального отделения «Деловой России» Роман Ершов.

Эксперты «Деловой России» также отмечают, что при развитии территории необходима более эффективная система учета интересов граждан и мнения населения. «К сожалению, наш регион недавно попал в проблемный список с точки зрения состояния экологии – оказывается, мы входим в «черный список» тех территорий, в которых самый высокий уровень загрязнения почвы. Это достаточно парадоксально – ведь в регионе сегодня практически нет тяжелой промышленности и подобных производств, которые оказывают существенное негативное воздействие на окружающую среду. Зато мы имеем «угольную» проблему и большое количество несанкционированных свалок, по поводу которых, кстати, население достаточно активно жалуется в различные инстанции. Если бы система сбора мусора была более отлаженной и сбалансированной, то вопросов тут было бы меньше. Кстати, сам по себе сбор и переработка мусора – достаточно прибыльный бизнес, но пока этот вопрос также серьезно не обсуждается – а ведь это – одно из «окон возможностей» для региональной экономики» - отметил Тимченко.

Эксперты «Деловой России» отмечают, что вопросы территориального освоения, прежде всего строительства новых объектов и сооружений, требуют более активного контакта бизнеса, властей и населения. Такие показатели как протесты населения против строительства новых объектов, негативные отклики в соцсетях по поводу ряда новых строек, такие уже ставшие системными вопросами как застройка в пригороде Владивостока в районе научных институтов Академии наук, где на протяжении уже достаточно длительного времени идет конфликт со строителями – показатели того, что с одной стороны нужно больше внимания уделять изучению общественного мнения и работать с населением в вопросах развития инфраструктуры, а с другой – исключать случаи, когда какие-то заинтересованные группы специально «раскачивают ситуацию», используя сам факт строительства или реконструкции как инфоповод для конфликта или скандала.

«Складывается достаточно парадоксальная ситуация – в каких-то случаях даже буквально «набившая оскомину» жителям столицы региона «точечная застройка» поначалу не вызывает протестов населения, и проблема возникает уже позже, когда новый объект почти возведен. В других – когда еще только планируется строительство какого-то объекта – уже начинается противодействие этому – при этом не факт, что стройка вообще может кому-то мешать. Вообще, конечно же, нужно понимать, что новое строительство нужно, это развитие территории, без этого нельзя создать комфортную среду и улучшить условиях жизни граждан, но естественно при этом необходимо учитывать интересы населения, более активно строить социальную инфраструктуру» - отметил Роман Ершов.

«Делороссы» Приморья в настоящее время готовят ряд предложений, которые будут направлены на решение вопросов развития территории региона и повышение активности бизнеса в работе по решению социальных проблем края.

«Ключевыми направлениями, где власть и бизнес должны работать более активно, мы считаем такие как улучшение процедур выделения земельных участков, участие бизнеса в создании комфортной городской среды и развитии агломерации Владивостока, улучшение системы санитарного содержания и переработки мусора с участием предпринимателей, более активный учет мнения жителей в вопросах развития территории, прежде всего – комплексной застройки. Только так можно будет при участии бизнеса создавать среду, наиболее комфортную как для населения, так и для развития туризма…» - резюмировал Алексей Тимченко.