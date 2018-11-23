7 декабря во владивосткском спорткомплексе «Олимпиец» состоялся концерт, посвященный Дню героев Отечества, ведущим которого стал заслуженный артист России Сергей Жигунов, сообщает DEITA.RU.

Во время концерта рассказали о подвигах и наградах героев Приморского края, в честь которых выступил эстрадный оркестр МГУ им. Г.И. Невельского, артисты балетной труппы Мариинского театра, а также хор ансамбля песни и пляски ТОФ и вокальная группа «АванСцена».

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко также посетил это мероприятие, поздравил всех гостей с праздников и отметил необходимость повышения роли культуры, медицины и образования в регионе: «Вместе с вами за короткий срок нам удалось добиться внесения поправок в закон и убедиться в том, что ситуацию можно менять к лучшему, несмотря на непреодолимые трудности. Мы стремимся к привлечению молодых специалистов в сферу образования и медицины. Повышение базовых окладов учителям, воспитателям, работникам сферы культуры сегодня является нашей приоритетной задачей. Тот многочисленный опыт, который мы смогли наработать за предыдущие годы будет направлен на улучшение благосостояния жителей края. Самое главное — чтобы люди, представляющие важнейшие отрасли для региона чувствовали себя защищенными и при этом имели гарантированную оплату труда, которая не должна быть ниже прожиточного уровня жизни».

Помимо этого, врио губернатора заявил, что будет заставлять чиновников работать на местах во имя простых людей, чтобы у населения Приморья была уверенность в завтрашнем дне.

Концерт памяти Героев Приморского края открыл известный российский актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов, который поздравил всех пришедших с торжественным событием, пожелал удачи и процветанию региону, а также добавил, что благодаря таким мероприятиям, жители края смогут более подробно узнать историю своей малой Родины. После завершении приветственной речи ведущего, вокальные и танцевальные коллективы города начали свои выступления. Так, в концертной программе, приуроченной к государственному празднику, приняли участие творческие коллективы Приморья, а также специальные гости — исполнители ВИА «Песняры» и «Цветы», а также певец Доминик Джокер.

Максим Низкодубов