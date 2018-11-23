В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин упомянул Дальний Восток. Акцент в очередной раз был сделан на необходимости развития региона, темпами которого, судя по всему, Путин не очень удовлетворен. "Развитие ДВ – общенациональная задача, а социально-экономические показатели, качество жизни людей - почему-то до сих пор гораздо ниже среднероссийских" - посетовал президент, пообещав спросить за это с каждого из ответственных ведомств в сентябре на площадке Восточного экономического форума.

Корреспондент DEITA.RU решил помочь Владимиру Путину в поиске лиц, проваливающих развитие стратегически важного региона, обратившись за помощью к дальневосточным экспертам.

«Первое, о чем должен спросить Путин: «А каков вообще результат огромного финансирования различных программ и проектов? - говорит доктор экономических наук, профессор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александр Латкин. - Мы постоянно слышим о бюджетном потоке, выливающемся на проекты по созданию дорожной инфраструктуры, ТОРы, но как это конкретно повлияло на сохранение демографического потенциала, усиление научно-образовательного и производственного потенциала? Но самое главное – как это повлияло на улучшение нашей с вами жизни», - задается вопросом экономист.

Качество жизни можно измерять по-разному, считает Латкин. Можно, например, опираться на уровень средней зарплаты. Допустим, что она хоть и незначительно, но подросла. Однако это не показатель, а лишь лукавые цифры. По мнению Латкина, для определения уровня благосостояния дальневосточников необходимо учитывать расходы жителей региона, которые растут несоразмерно быстрее реальных доходов, убежден собеседник агентства.

Вопросы о неудовлетворительных темпах развития Дальнего Востока необходимо адресовать, прежде всего, руководителям таких профильных ведомств, как Минвостокразвития. Именно они, а не губернаторы регионов, ответственны за развитие, уверен ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.

«На самом деле главы регионов являются заложниками всего нынешнего управленческого аппарата. Навешано на них очень много, но и с ресурсами, и с полномочиями, скажем прямо, у них дефицит», - говорит эксперт.

За спрос, конечно, не побьют, но на месте дальневосточных губернаторов, полагает Авдеев, нужно задать ответный вопрос президенту: «Собственно, а что вы хотите от Дальнего Востока? Чем он является для России?» - Потому что, если мы не понимаем общей цели, то все остальное распадается на кусочки».

Дальнему Востоку сегодня нужно определиться со стратегией – это территория, заточенная на добычу и экспорт ресурсов, или территория, ставящая своей целью интеграцию в АТР. По всем признакам пока мы наблюдаем реализацию «стратегии вчерашнего дня», считает Юрий Авдеев – добыть как можно больше ресурсов и как можно быстрее их продать:

«А как мы помним, сам президент обозначил развитие Дальнего Востока, как «приоритет на весь XXI век. Мы успеем продать за этот век все ресурсы, которые добудем? Боюсь, что продать их мы успеем гораздо раньше. Ведь то, что мы сегодня добываем, по существу было разведано и открыто задолго до нас. А вот дальнейшего продвижения, к сожалению, нет. Для этого нужны инвестиции именно в эти сферы».

По мнению собеседника агентства, преференции, которые тратит сегодня государство, «проходят пылью» по всей территории Дальнего Востока:

«Начнем с того, что преференции в рамках законов о ТОРах и Свободном порте – это прежде всего обязательство государства по созданию первичной инфраструктуры. Для того, чтобы сюда могли прийти инвесторы. Но на самом деле, у государства сегодня ресурсов, чтобы обеспечить 18 ТОРов, попросту говоря нет», - уверен эксперт.

Если уж и говорить о какой-то стратегии развития ДВ, то неплохо бы было выделить самые приоритетные направления. К таким, например, относится морское положение региона:

«Если Россия - морская держава, то должна иметь порты, соразмерные с портами Кореи, Сингапура и Китая. Но сегодня все наши дальневосточные порты по грузообороту едва ли составят один порт южнокорейского Пусана», - приводит пример Авдеев.

По мнению эксперта, «развивателям» Дальнего Востока нужно уходить от пути излишней растраты ресурсов преимущественно на локальных участках, а решать общенациональные задачи страны. За всем этим не должна затеряться и другая задача – повышение благосостояния дальневосточников. Нет ни одного документа, где бы это не декларировалось в качестве главной цели. Однако особых движений в этом отношении не наблюдается, констатирует экономист. Обращая внимание, что Дальний Восток – это крайне недофинансированный регион. Отсюда имеем отток жителей и отсутствие особого желания переезжать сюда у жителей других регионов:

«Мы не ставили такой задачи, как улучшение качества жизни населения здесь. У нас была другая задача - перед иностранцами сделать вид, что у нас все очень даже замечательно. Если на территории Дальнего Востока не будет еще и глобальных проектов, то ни о каком реальном развитии речи быть просто не может», - считает Юрий Авдеев.

Андрей Горюнов