Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал фракции публично реагировать на высказывания депутатов, которые позорят статус парламентариев и дискредитируют работу нижней палаты парламента, сообщает DEITA.RU.

Депутаты обсуждают возможную публикацию «лучших перлов» своих коллег на официальном сайте — так, в Госдуме может появиться своеобразная «доска позора онлайн» для излишне речистых парламентариев.

Началось с того, что депутат от ЛДПР Василий Власов возмутился тем, что на следующий день после послания президента РФ Владимира Путина в топе Яндекса не политическая повестка, а заголовок «В Госдуме задумались о штрафе за грязные носки в плацкарте». Тему раздули из разговора одного из российских СМИ с депутатом Васильевым, она быстро разошлась на интернет-мемы, пишет РИА ФАН.



«Мы должны вести какую-то более правильную информационную политику. Я согласен, нужно сообщать и плохие новости, но это не должно быть на грани фарса, на грани скандала. Мне кажется, депутаты должны выступать здесь такой мерой», — высказался Власов.

Володин сразу обратил внимание коллег на то, что в некоторых интернет-скандалах виноваты сами СМИ, которые недобросовестно подают цитаты — и это вопрос для обсуждения при формулировке закона о фейковых новостях (оно назначено на начало марта). Но в некоторых случаях «никто нас не дискредитирует, кроме как [мы дискредитируем] сами себя», добавил Володин и предложил руководителям фракций давать оценку высказываниям своих коллег.



Председатель Госдумы отметил, что авторами дискредитирующих заявлений становятся чаще всего депутаты, избранные по партийным спискам. Те же, кто входит в созыв по одномандатному округу, высказываются более взвешенно и относятся к публичным заявлениям более ответственно. Например, никогда не поступало жалоб и заявлений на руководителей фракций или председателей комитетов, уточнил Володин.

«Несмотря на нашу корпоративность, мы должны осуждать те случаи, которые выходят за рамки, — призвал Вячеслав Володин. — Перед публикацией цитат на сайте мы будем советоваться с фракциями: нужно, чтобы в основе таких разбирательств была реакция фракции.



Возможно, депутаты в таком случае будут больше думать, прежде чем говорить, у нас будет больше политической культуры. А в тех случаях, где есть фейковые новости, будем разбираться».



Если депутат совершил глупость — пусть она будет всем видна, подытожил Володин. А если СМИ слишком вольно интерпретировали слова депутата, в Думе будут защищать коллег.



Таисия Масина