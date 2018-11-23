Житель Камчатки осужден за причинение телесных повреждений полицейскому, об этом DEITA.RU сообщили в региональном СУ СК России.

Установлено, что в июне текущего года пьяный мужчина устроил погром в своем подъезде. Полицейские задержали его и доставили в медучреждение для установления наличия состояния опьянения. Не желая подчиняться, обвиняемый схватил полицейского за палец и вывернул его. Тем самым причинил пострадавшему стражу порядка физические страдания и средний вред здоровью.

После этого мужчина убежал на чердак больницы и, дождавшись, когда сотрудник уйдет, облачившись в медицинский халат и чепчик, попытался покинуть медучреждение, однако был задержан.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно.

Екатерина Брязгунова