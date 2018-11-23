Пожарский районный суд признал 34-летнего мужчину виновным в сбыте наркотиков, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

В июле 2018 года в дежурную часть отдела поступило сообщение о том, что в изоляторе временного содержания 34-летний житель Лучегорска сбросил сверток с веществом растительного происхождения.

На место происшествия прибыла следственно - оперативная группа отдела полиции. Свидетель передал гражданину, содержащемуся под стражей, сверток с наркотическим средством. После обнаружения следователем противоправных действий со стороны свидетеля, мужчина решил избавиться от свертка. Для этого поместил его в рот и попытался разжевать. Данные действия были пресечены сотрудниками изолятора временного содержания.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством маслом каннабиса (гашишным маслом).

Мужчина получил 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии.

Михаил Грач