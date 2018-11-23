На Камчатке сотрудникам МЧС пришлось спасать подростков, которые устроили опасные игры на льду, сообщает DEITA.RU.

Вечером 20 февраля три подростка вышли на лед в бухте Богородское озеро. По информации спасателей, дети играли в судоходной бухте и тем самым подвергали себя смертельной опасности. О том, что несовершеннолетние могут провалиться под лед, в МЧС сообщили очевидец.

"Мы очень спешили, боялись, что дети в любую минуту могут провалиться в ледяную воду. Такое уже было в прошлом году, двое подростков провалились на "Богородском озере", слава богу, спасатели успели, спасли их, - комментируют спасатели.



Детей вывели из опасной зоны и провели с ними профилактическую беседу, объяснив, что выход на лед крайне опасен.

Ирина Петрова