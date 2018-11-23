Депутаты Законодательного Собрания на внеочередном заседании регионального парламента утвердили сразу в трех чтениях изменения в закон «О детях войны в Приморском крае», сообщает DEITA.RU.

Как сообщила депутатам врио вице-губернатора Приморского края Ирина Медведева, в соответствии с законом, форма и порядок выдачи удостоверения «Дети войны» устанавливаются постановлением губернатора Приморского края. В настоящее время численность таких граждан, проживающих на территории Приморского края, составляет 105 360 человек. Получить удостоверения граждане смогут, начиная с 1 апреля 2019 года, обратившись в отделы приема КГУП «Центр социальной поддержки населения Приморского края» или в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Бланк удостоверения «Дети войны» будет изготовлен на бумаге. От выдачи специальных пластиковых карт в связи с большими затратами депутаты решили отказаться. При этом, в перспективе некая «Социальная карта приморца» все же может появиться.

«Мы принимали в декабре закон о детях войны, в котором четко обозначили льготы для данной категории граждан. Ирина Петровна нам показала эскиз удостоверения, но мы отдельно договорились о том, что работа, начатая по формированию и изготовлению «Социальной карты приморца, которая бы включала функцию платежной системы, кэшбека, возможности оплаты проезда в муниципальном транспорте, будет продолжена. Я убежден, что мы доведем ее до логического конца», - прокомментировал председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Депутаты утвердили краевой закон сразу в трех чтениях.

Дмитрий Санников