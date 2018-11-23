Свой доктор появился у маленьких жителей острова Попова, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

К работе на островной территории приступил фельдшер, который работает с маленькими пациентами. До этого момента им приходилось выезжать на материк в детскую поликлинику №5 Владивостока или вызывать «скорую» помощь.

«Фельдшер Олег Епископский прошел стажировку в детской поликлинике и оказывает неотложную медицинскую помощь детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной помощи», – сообщила Елена Новицкая, главный врач Владивостокской клинической больницы (ВКБ) №4, к которой территориально приписаны жители острова Попова.

Она отметила, что новый сотрудник больницы переехал на остров Попова для постоянного проживания вместе со своей семьей.

Михаил Грач