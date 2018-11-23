Бывшего капитана британской сборной по футболу Дэвида Бекхэма будут судить из-за разговора по телефону за рулем, сообщает DEITA.RU.

По данным телеканала Sky News, об инциденте стало известно после того, как прохожий рассказал о том, что Бекхэм говорил за рулем в центре Лондона. Очевидец уточнил, что спортсмен управлял автомобилем Bentley Bentayga.

Такие действия являются серьезным нарушением ПДД. Слушания по делу Бекхэма назначены на 19 марта. Отметим, обвинение еще не предъявлено, но он уже уведомлен о начале судебного разбирательства.

Если футболиста признают виновным, ему придется заплатить штраф в размере двух с половиной тысяч долларов, а за повторное нарушение его лишат водительских прав.

Ирина Петрова