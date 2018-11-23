В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев девочке-подростку, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, 1 февраля девочка-подросток выгуливала свою собаку без намордника на школьном стадионе в Железнодорожном районе. Рядом находились 60-летняя женщина, ее 32-летний дочь и годовалым внуком. Между женщинами и хозяйкой собаки возник конфликт, в ходе которого взрослые несколько раз ударили подростка.

Отдельно необходимо отметить, что женщина 1986 года рождения является сотрудником полиции. В настоящее время она находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Расследование уголовного дела по статье «Нанесение побоев» продолжается.

Екатерина Брязгунова