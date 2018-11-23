Директора школы №2, в которой произошел инцидент с самосудом родителей над школьником, отстранили от работы, сообщает источник DEITA.RU.

После утреннего разбора полетов с участием правоохранительных органов от работы отстранили и руководителя класса, в котором тлел конфликт между детьми.

Напомним, по факту инцидента в приморской школе возбуждено уголовное дело и проводится прокурорская проверка. Надзорное ведомство также пообещало дать оценку и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ирина Петрова