Премьер-министр России Дмитрий Медведев придумал, как можно вытащить россиян из бедности, сообщает DEITA.RU.

Для этого он предложил создать социальный портрет граждан, проживающих за чертой бедности, ведь сухие цифры статистики, по мнению Медведева, не могут дать полной картины для различных выплат и пособий. Необходимо понять специфику жизненной ситуации, потребностей человека, который оказался за чертой бедности.

Премьер убежден, что при современных технологиях эта задача несложная, а результат будет ощутимым - появится возможность помочь людям "получить образование, преимущества на рынке труда, заняться вопросами здоровья, создать возможности заняться малым бизнесом, кто этого захочет".

Напомним, накануне премьер-министр сделал громкое заявление о росте экономике России. Оказывается экономика страны растет уже третий год подряд, однако качество ее роста пока не устраивает россиян.



Таисия Масина

