Житель Владивостока в День всех влюбленных обнаружил на мусорке интересную находку, чем и поспешил поделиться с горожанами в соцсетях, сообщает DEITA.RU.

На Фадеева 14, по словам очевидца, кто-то выбросил ящики с яблоками, которые вполне сгодятся на корм животным: "Может кому надо? Приезжайте, забирайте".





Граждане, увидев фото, сильно оживились:"Животным? Пфффф, выезжаю" ,"На Шарлотку пойдет и на компот ниче такие яблочки вижу", "Это торговцы со спортоса вывозят на местную мусорку неликвид. На прошлой недели груши были", "Да они и на праздничный стол сгодятся! Закусь из них само то будет!".

Однако, многие не нашли повода для шуток: "Это видно депутаты просрочкой начали людей кормить. Оперативно работают!!депутат сказал, депутат сделал!!" ,"Вот зачем на свалку, ведь можно было оставить на остановке, на любой, бабульки бы забрали, кто покушать, кто на компот, на пироги", " До чего людей довели - по мусоркам шарятся и в инста выкладывают".

Таисия Масина