Деньги
Source «Deita.ru»
See also

Граждане с высокой зарплатой будут автоматически подключаться к системе формирования индивидуального пенсионного капитала, сообщает DEITA.RU. Это значит, что  каждый месяц с зарплаты будут удерживаться 6%.

Об этом рассказал уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, экс-советник председателя ЦБ Юрий Воронин.

Радует одно - принудительное только  подключение, участие в ней - добровольное. Из системы можно  выйти в любой момент, лишь заявив о  своем отказе. На это дается полтора года с момента включения гражданина, в течение которых можно не просто выйти, но и вернуть внесенные средства.

Уровень зарплаты для такой услуги, по словам Воронина, будет обсуждаться,  предположительно он  составит от 85000 рублей в месяц.

Тем временем, во Владивостоке,  согласно рейтингу, составленному порталом Superjob,  самые высокие зарплаты у следующих  специалистов: ведущий веб-разработчик (160 000 рублей ежемесячно), 

заведующий отделением, врач-нефролог (от 120 000 рублей), программист «1С» (от 120 000 рублей), заместитель генерального директора по строительству (от 100 000 рублей) и руководитель филиала (от 80 000 рублей).

Таисия Масина

See also