Граждане с высокой зарплатой будут автоматически подключаться к системе формирования индивидуального пенсионного капитала, сообщает DEITA.RU. Это значит, что каждый месяц с зарплаты будут удерживаться 6%.

Об этом рассказал уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, экс-советник председателя ЦБ Юрий Воронин.

Радует одно - принудительное только подключение, участие в ней - добровольное. Из системы можно выйти в любой момент, лишь заявив о своем отказе. На это дается полтора года с момента включения гражданина, в течение которых можно не просто выйти, но и вернуть внесенные средства.

Уровень зарплаты для такой услуги, по словам Воронина, будет обсуждаться, предположительно он составит от 85000 рублей в месяц.

Тем временем, во Владивостоке, согласно рейтингу, составленному порталом Superjob, самые высокие зарплаты у следующих специалистов: ведущий веб-разработчик (160 000 рублей ежемесячно),

заведующий отделением, врач-нефролог (от 120 000 рублей), программист «1С» (от 120 000 рублей), заместитель генерального директора по строительству (от 100 000 рублей) и руководитель филиала (от 80 000 рублей).

Таисия Масина