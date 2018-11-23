Из-за начавшегося сегодня, 15 февраля, снега на дороги Владивостока вышла снегоуборочная техника, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в городской администрации, прошлой ночью спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» обработала дороги противогололёдными реагентами. Сейчас она находится на точках базирования во всех районах города и по необходимости проводит повторную обработку улиц.

«В уборке задействовано 27 пескоразбрасывателя, 11 машин для распределения жидкого реагента. В случае необходимости к очистке дорог присоединятся трактора-щётки в количестве более 40 единиц», - рассказали в СГТ.

Отметим, автолюбителей и пешеходов призывают соблюдать в связи с непогодой дополнительные меры безопасности. По данным синоптиков, снег в городе продолжиться.



Ирина Петрова