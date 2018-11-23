Американская валюта продолжает расти по отношению к рублю, сообщает DEITA.RU.

Так, сегодня, на торгах на Московской бирже курс доллара увеличился 28 копеек до 66,80 рубля. Не отстает от него и евро - он вырос на 34 копейки до 75,25 рубля.

Напомним, стремительно дорожать доллар начал сразу же после того, как появилась угроза новых санкций в отношении России. Об этом стало известно как раз в момент торгов. Начиная со вторника доллар и евро выросли на 99 и 93 копейки соответственно.

О жестких санкциях заявила Америка, обвинив Россию в «гуманитарной катастрофе в Сирии, региональной нестабильности, похищениях украинских моряков и захвате судов», а также в «размывании международных норм».



Таисия Масина