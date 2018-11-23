Неплохо заработать можно во Владивостоке, имея за плечами опыт работы в сфере бизнес- аналитики, сообщает DEITA.RU.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты бизнес-аналитиков в 70 крупнейших городах

России.

Так, в дальневосточной столице бизнес- аналитик в среднем ежемесячно зарабатывает 90 тысяч рублей. В то же время его хабаровский коллега -86 тысяч рублей.

Более радужные перспективы в плане дохода у бизнес- аналитиков в Москве - здесь зарплата составит 120 тысяч рублей и в Санкт-Петербурге - здесь таким платят 98 тысяч.

Напомним, ранее стало известно, у кого во Владивостоке самые высокие зарплаты. В этом списке оказались не только руководители и их заместители, но и врачи.

Таисия Масина