«Дом Телецкого», расположенный в переулке Краснознаменный, 12 во Владивостоке, подвергся недопустимым изменениям, сообщили DEITA.RU в прокурпатуре Приморья.

Этот памятник находится под охраной государства и является объектом культурного наследия регионального значения. Однако арендатором на фасаде здания размещено нескольких вывесок с рекламой без согласования с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края.

Во исполнение требований прокурора рекламные конструкции демонтированы.

Михаил Грач