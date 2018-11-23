Поздно вечером житель Ленинского района сообщил в полицию об угоне своего джипа Toyota Land Cruiser. Работающий спасателем мужчина пояснил, что не оборудованный сигнализацией внедорожник похитили от одного из домов по улице Адмирала Кузнецова, сообщает DEITA.RU.

Потерпевший описал автомобиль, а сотрудники полиции начали оперативные мероприятия по его поиску. Вскоре разыскиваемый Land Cruiser под управлением 32-летнего мужчины был остановлен в Артеме.

Управлявший похищенным джипом мужчина полностью признал свою вину в преступлении и сообщил, что планировал его продать. Также выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.

По факту кражи авто было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован и находится в СИЗО. Мужчине грозит новый тюремный срок.

Игорь Бегунов