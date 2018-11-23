Глава Приморья Олег Кожемяко пообещал проложить 1,7 километра асфальта к русскому историческому парку «Изумрудная долина» и оказать организаторам посильную финансовую помощь, сообщает DEITA.RU. Об этом он заявил во время посещения парка.

«Изумрудная долина» - русский исторический парк для всех приморцев и туристов, площадка для образовательных проектов. Здесь воссозданы разные периоды истории Приморья: от первобытных племен и средневековых государств до этапа освоения края в начале прошлого века. Таким проектам нужно оказывать финансовую поддержку и из края, и из федерации. В этом году мы сделаем здесь дорогу – 1,7 километра покроем асфальтом», — написал губернатор у себя на странице в Instagram.

Екатерина Брязгунова