В дежурную часть поступило заявление продавца бутика. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина обманным путём завладел ее деньгами, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Установлено, что мужчина пришел в магазин в районе улицы Черемуховой и, представившись поставщиком товара, получил 15 тысяч рублей от потерпевшей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый за мошенничество житель Хасанского района

Выяснилось, что мужчина заходил в различные магазины и бутики краевой столицы и , представляясь мерчендайзером, знакомым директора или поставщиком, получал деньги от потерпевших.

Таким способом злоумышленник совершил еще 6 преступлений. В отделе полиции он дал признательные показания.

Михаил Грач