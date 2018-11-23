Source «Deita.ru»
Ночное ДТП в центре Владивостока попало на видео, сообщает DEITA.RU.
Видео с наружной камеры наблюдения опубликовано в группе dpskontrol_125rus. ДТП с участием двух легковых авто произошло в ночь на воскресенье на Океанском проспекте около Покровского парка. На кадрах видно, что водители не сумели разъехаться на перекрестке.
Из-за столкновения одному из участников автоаварии понадобилась помощь эвакуатора. О пострадавших не сообщалось.
Ирина Петрова
Видео: dpskontrol_125rus
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