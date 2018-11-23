Вопросы внесения изменений в Устав города, изменения муниципальных правовых актов и развития территориального общественного самоуправления рассмотрели депутаты Думы города Владивостока на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности, сообщает DEITA.RU.

Изменения в Устав города Владивостока вносятся в связи с изменившимся федеральным и региональным законодательством, включая полномочия по регулированию земельных отношений. Полномочия по переводу земель из одной категории в другую перейдут к органам местного самоуправления. Члены комитета рекомендовали Думе принять документ в первом чтении.

Территориальное общественное самоуправление является одним из институтов гражданского общества, который необходимо развивать. В Думе города Владивостока эффективно трудится рабочая группа по вопросам организации и развития территориального общественного самоуправления (ТОС).

Как отметила председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза Чемерис, ТОСы помогают облегчить жизнь горожан, эффективно решать проблемные вопросы на территориях. Взаимодействие с активными жителями по линии организации ТОС в стране идет с переменным успехом много лет. Всплеск интереса к этому вопросу растет в связи с тем, что растет самосознание людей, которые хотят принимать участие в благоустройстве своей территории, видеть куда тратятся их деньги, контролировать работу управляющих компаний.





«Горожане имеют на это полное право, и наша задача как депутатов, как их представителей в органе местного самоуправления, поддержать инициативы людей. Мной была предложена такая форма взаимодействия, как создание рабочей группы, в которую вошли депутаты Думы города Владивостока, включая председателей всех комитетов, представители администрации и активные горожане», - рассказала Роза Чемерис.

На заседаниях рабочей группы порой разворачиваются жаркие дискуссии, но депутаты стараются услышать и учесть все точки зрения, в том числе и жителей, не согласных с будущими границами ТОС. Также на заседания приглашаются представители прокуратуры и юристы для того, чтобы все стороны могли изложить свою точку зрения и соотнести ее с действующим законодательством.

«Рабочая группа при Думе Владивостока фактически является экспертной площадкой, на которой все желающие могут высказать свою точку зрения. Важно, что городская Дума стала местом для открытых дискуссий с активными горожанами», - отметила председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза Чемерис.

По итогам работы рабочей группы на данный момент зарегистрировано 5 ТОСов: «Брянская», «Патрокл-Басаргина», «Кузнецова 2018», «Капитан», «Спиридонова 2018». На рассмотрении находятся документы ТОС «Пятиэтажка».

Дмитрий Санников