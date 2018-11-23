Два региона Дальнего Востока оказался в списке регионов с самым большим объемом ветхого жилья, сообщает DEITA.RU.

В топ-5 вошли Республики Ингушетия и Тыва, Дагестан, а также - Республика Якутия и Магаданская область. На такие данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza ссылается "РГ".

Помимо этого, специалисты соотнесли объем ипотечного кредитования в регионе, которое дает людям возможность самостоятельно улучшить жилищные условия, с долей ветхого жилья.

Отмечается, что наиболее благоприятная ситуация с жильем в Санкт-Петербурге.

Ирина Петрова