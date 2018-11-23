Две семьи и грудного ребёнка спасли огнеборцы при пожаре в пятиэтажном доме в Комсомольске-на-Амуре, об этом DEITA.RU сообщили в краевом МЧС.





Сообщение о возгорании в квартире жилого пятиэтажного дома на ул. Лазо поступило утром.

Пожарные расчеты обнаружили, что из окон квартиры четвертого этажа идут клубы дыма. Созданным звеном газодымозащитной службы были организованы работы по разведке задымленных помещений и эвакуации людей. В квартире, где произошёл пожар, находилась семья из 4-х человек, в том числе двое детей трёх и пяти лет. Они вовремя успели покинуть место пожара. Из подъезда их вывели огнеборцы с помощью спасательные устройств.

Одновременно с этим из выше расположенных квартир 5-го этажа звено газодымозащитной службы вывели с помощью специальных масок ещё одну женщину с 3-х летним ребёнком, а по пожарной автолестнице был спасен грудной ребенок. По маршевым лестницам самостоятельно вышли ещё 4 жильца дома. Все спасенные и эвакуированные люди были осмотрены бригадой «скорой помощи», в госпитализации никто не нуждался.

Пожарным расчетам удалось быстро справиться с огнём. В 08.48 он был локализован, а в 09.08 полностью ликвидирован. В двухкомнатной квартире в зале горели домашние вещи и мебель на площади около 15 кв. метров. Также огнеборцам пришлось вскрыть тлеющую деревянную межкомнатную перегородку.

Причины возгорания и виновный устанавливаются.

Ирина Петрова