В Корее спасли от бойни около двухсот собак, сообщает DEITA.RU.

По информации агентства AFR, южнокорейские зоозащитники спасли собак, которых собирались забить для приготовления традиционных корейских блюд.

Животные были обнаружены членами организации Humane Society International на бойне, которая находится в 150 километрах от Сеула. Отмечается, что теперь их отправят в приюты в Канаде и США.

Это уже 14-я по счету бойня для собак, которую закрывают под давлением зоозащитников. Всего с 2015 года в стране спасли порядка 1500 собак.

К слову, по сообщениям местных СМИ, в последнее время среди южнокорейцев традиция употребления мяса собак в пищу уходит в прошлое. Так, например, молодежь в стране уже не ест блюда из собак.

Ирина Петрова