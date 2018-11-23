В приморском посёлке Новом пожарные спасли двух человек, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В пятницу, 8 февраля, в 21 час по местному времени пожарным поступила информация о том, что произошло возгорание в жилом доме, расположенном в посёлке Новый на улице Ленина.

Через семь минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. В ходе разведки удалось выяснить, что в подвале горят бумага, ветошь и обмотка теплотрассы.

Из отрезанных дымом квартир пожарные спасли двух человек, ещё шесть человек были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.

В 21 час 45 минут пожар был полностью ликвидировано.

Екатерина Брязгунова