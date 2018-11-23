Бывших депутатов областной думы, а также членов партии «Единая Россия» Виталия Курскова и Игоря Поплевко обвиняют в 78 эпизодах насилия над детьми, сообщает DEITA.RU.

Слушание началось в Ленинском районном суде Астрахани в закрытом режиме.

По данным следствия, Курсков снял квартиру, где вместе с Поплевко совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей от 8 до 17 лет. Как пишут Известия, тревогу забила соседка, которая обратилась в полицию Астрахани и сообщила, что депутат часто приводит к себе детей.



Депутатов задержали, в доме Курскова нашли камеры и ноутбуки с изображениями и видеозаписями порнографического характера, в частности, с участием детей.

В январе 2019 года политический совет «Единой России» исключил Виталия Курскова и Игоря Поплевко из фракции с формулировкой «за дискредитацию партии».



Таисия Масина