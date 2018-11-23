14 февраля погоду Приморья будет определять поле повышенного атмосферного давления, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0...-12°C, сообщили DEITA.RU приморские синоптики.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C, в утренние часы -9...-14°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C, в утренние часы -18...-20°C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C, в утренние часы -10...-12°C.

Михаил Грач