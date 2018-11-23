зима
Source «Deita.ru»

14 февраля погоду Приморья  будет определять поле повышенного атмосферного давления, без осадков. Ветер  юго-западный умеренный. Температура воздуха 0...-12°C, сообщили DEITA.RU приморские синоптики.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер  юго-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C, в утренние часы -9...-14°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков.  Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C, в утренние часы -18...-20°C.

В Находке переменная облачность, без осадков.  Ветер  северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха  -2...-4°C, в утренние часы -10...-12°C.

Михаил Грач

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