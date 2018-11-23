Владивосток окутан дымкой от лесных пожаров, сообщает DEITA.RU.

"Причиной этого явления стал комплекс факторов. Из-за длительного отсутствия снега пожароопасный период в Приморье начался раньше обычных сроков. На территории края постоянно фиксируются очаги палов. Северо-западный ветер, преобладающий уже 10 дней, может выносить дым с очагов горения. К тому же из-за отсутствия снега атмосферный воздух не очищается", - говорят приморские синоптики.

Специалисты не прогнозируют в ближайшие дни сильного ветра или осадков, поэтому обстановка в городе сохранится. Сейчас на территории Приморского края выявлено 32 тепловые аномалии. Ближайшие к Владивостоку очаги возгорания фиксируются на территории Надежденского, Хасанского, Шкотовского, Партизанского районов, а также Находкинского и Уссурийского городских округов.

Михаил Грач