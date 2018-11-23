Люди призывают власти обратить внимание на детскую поликлинику в поселке Шкотово, сообщает DEITA.RU.

"Здание детской поликлиники - это картинки из фильмов ужасов", - пишут люди в соцсетях. Старые окна, обшарпанные стены, дыры и запустение царит в доме. Сперва даже можно подумать, что здание заброшено.





Медперсонал и дети с высокими температурами ходят в верхней одежде, потому что раздеться невозможно. Помещение абсолютно не соответствует элементарным правилам.



Жители поселка возмущены состоянием поликлиники. Дети лечатся в ужасных условиях, доктора работают не имея элементарного комфорта.





При этом посетители отмечают, что персонал больницы всегда ответственно относится к своей работе, ведет себя вежливо и корректно. Вот только ужасающий вид больницы вежливостью не исправишь.

Василий Кучин