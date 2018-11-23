Во Владивостоке ликвидируют 5 местных отделений «Единой России», сообщили DEITA.RU в пресс-службе партии.

Вместо них будет создано единое городское партийное образование.

«Единая Россия» в Приморье планирует реорганизовать партийные ячейки в городе Владивостоке. Вопрос реорганизации местных отделений Партии обсудил Президиум регионального политсовета в минувшие дни.

Как сообщила секретарь Приморского отделения ЕР Людмила Талабаева, вместо пяти на сегодня действующих МО будет создано одно большое городское местное отделение, на базе которого будет строиться работа в рамках следующего большого избирательного цикла в 2021 году, на выборах в Законодательное собрание Приморского края и Государственную думу РФ.

Михаил Грач