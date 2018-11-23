C экс-директора Приморского океанариума Дмитрия Питрука сняли обвинения в халатности, сообщили DEITA.RU в СУ СК региона.

Напомним, а период с сентября 2013 по июль 2016 года обвиняемый принял решение купить двух особей тихоокеанского моржа по кличкам «Мира» и «Фаня» в научно-тихоокеанский корпус «Приморский океанариум» ДВО РАН, условия которого не соответствовали надлежащему и безопасному содержанию особей.

Вскоре животные погибли. Ущерб составил 5 млн рублей.

Кроме того, весной 2016 года в бассейне океанариума погибла белуха. Смерть животного принесла ущерб в размере 2, 3 млн рублей.

Василий Кучин