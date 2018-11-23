Экс-заместитель и бывший и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что Трамп практически признался в своем доверии к президенту России Владимиру Путину, сообщает DEITA.RU.

В интервью CBSNews он сказал, что беседовал с Трампом политике и северокорейской ядерной программе. Он признался, что был инициатором расследований в отношении нынешнего президента США.

И, как уверяет Маккейб, последний фактически признавался, что в этом вопросе больше доверяет Путину, чем докладам собственных спецслужб.



Так, например, разведчик сказал, что хозяин Белого дома не верит в то, что у КНДР есть межконтинентальные баллистические ракеты, которые могли бы долететь до США,

"Он не верил в это, поскольку президент Путин сказал ему, что у северокорейцев нет таких ракет. Представители разведки на брифинге настаивали, что это не соответствует ни одному из показаний американских спецслужб или правительства, на что Трамп ответил: "Мне нет до этого дела. Я верю Путину", - говорит в интервью Маккейб.

Напомним, Маккейба сняли с должности по обвинению в лжесвидетельствовании. Трамп назвал его "позором для разведки и Америки".

Ирина Петрова